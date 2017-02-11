E.Yeni Malatya:0- Denizlispor:0 (İlk Yarı)
Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor’la karşı karşıya geliyor. İstanbul Vodafone Arena Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’den itibaren TRT Spor’dan naklen yayınlanacak..
STAT: Vodafone Arena-İstanbul
HAKEMLER: Özgür Yankaya (Edirne-Süper Lig Hakemi), Baki Tuncay Akkın (İzmir-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Erdinç Sezertam (Ankara-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Murat Özcan (4. Hakem İstanbul-A klasman Hakemi)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 7. Micheal Pereira, 10. İrfan Başaran, 14. Okechukwu Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dialiba Diabang, 20. Murat Akça, 77. Ferhat Kiraz, 99. Jonathan Serge Folly Ayite
YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 5. Yiğitcan Erdoğan, 88. Murat Yıldırım, 11. Eren Tozlu, 19. Sunday Mba, 39. Ahmet Aras, 61. Rahman Buğra Çağıran
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
DENİZLİSPOR: 45. Asil Kaan Güler, 3.Alperen Babacan, 29. Cenk Güvenç, 5.Ömer Alp Kulga, 39. Kerem Can Akyüz, 27. Alfred Sankoh, 22. Burak Altıparmak, 11. Lenadro Deyrinio Kappel, 10. Andre Francisco Moritz, 7.Ziya Alkurt, 9. Yasin Ozan
YEDEKLER: 61. Zeki Ayvaz, 20. Şevki Çınar, 4. Taha Can Velioğlu, 24. Anıl Taşdemir, 14. Veli Acar, 42. Berkan Afşarlı, 8. Cihan Özkaymak
TEKNİK SORUMLU: Ferudun Şaban Yarkın
Dakika 3: Azubuike’nin orta alanda başlattığı atakta sağdan Caner iyi hareketlendi ve rakibinden sıyrılarak, ortasını yaptı. İrfan Başaran voleyle topu rakip kaleye göndermek istedi ancak Sankoh araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 4: Denizlispor’da Kerem Can Akyüz sol çaprazdan uzak mesafeden şansını denedi top, kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.
Dakika 5: Jonathan Ayite, ikili pozisyonda topa müdahale etmek isteyen Kerem Can Akyüz’e yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
Dakika 13: Sedat soldaki Dialiba’yı gördü. Dialiba’nın ortasında ceza sahası içerisinde kimse dokunamadı ve top auta çıktı.
Dakika 14: Moritz’in ortasında Sadık’ın ters vuruşunda top kornere çıktı. Korneri Moritz kullandı, kaleci Ertaç kalesinden çıktı ve topu kontrol etti.
Dakika 17: Denizlispor’da sol çaprazdan topu ceza sahası ön çizgisine taşıyan Yasin Ozan kaleyi denedi ancak top yandan auta çıktı.
Dakika 19: Pereira’nın pasında topla buluşan İrfan Başaran kaleyi denedi ancak top auta çıktı.
Dakika 21: Yasin-Moritz-Kerem Can ve Kappel dörtlüsünün geliştirdiği Denizlispor atağında Moritz, pasını Kappel’e aktardı. Kappel tekrar Moritz’i gördü. Moritz soldan ceza sahası içinde bindiren Kerem Can Akyüz’e pasını gönderdi. Topu iyi kontrol eden Kerem Can’ın ortasında Yasin Ozan voleyi vurdu top az farkla yandan auta çıktı.
Allah’ın izni ve inayetiyle galip gelelim.