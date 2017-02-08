EYMS Denizli’ye Bileniyor

TFF 1. Ligin 20’nci haftasında İstanbul’da Denizlispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek, galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Ligin 19’ncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenildikten sonra lige verilen arayı Antalya’da kamp çalışması yaparak değerlendiren sarı kırmızılılar, Cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle, Cumartesi saat 13.00’de Denizlispor ile İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, maç hazırlıklarını Antalya’da tamamladıktan sonra İstanbul’a geçecek.

TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, Antalya’daki kamp çalışmaları esnasında futbolcularıyla yakından ilgilendi.

Denizlispor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu oyuncularına her fırsatta anlatan tecrübeli teknik adam, rakipleri karşısında alacakları 3 puanla birlikte bir seri yakalayıp, zirveye oturmaları gerektiğini vurguluyor.

Ligde 34 puanla üçüncü sırada yer alan sarı kırmızılılar, Denizlispor karşısında alacakları 3 puanla birlikte galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.

DENİZLİSPOR DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM

TFF 1. Lig’de 19 hafta geride kalırken, Denizlispor deplasmanda en çok puan toplayan takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

Deplasmanda şuana kadar 10 karşılaşma oynayan yeşil siyahlılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.

Denizlispor, deplasmanda oynadığı 10 maçta rakip ağları 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

“DENİZLİSPOR’U YENİP, YOLUMUZA EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Murat Yıldırım, Denizlispor karşısında 3 puanı alarak, yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, Denizlispor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Denizlispor ile önemli bir karşılaşma oynayacağız. Benim içinde ilk maç olacak. Bu maç bizim için çok önemli ve hepimiz bunun bilincindeyiz. İstanbul’da oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanıp, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi