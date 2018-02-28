EYMS Deplasmanda 12 Puan Aldı

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda şuana kadar 12 puan topladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 23 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak haftayı 31 puanla 9’ncu sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, 31 puanın 19’unu iç, 12’sini ise dış sahada aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 23 haftalık bölümde 11 deplasman maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada Kardemir Karabükspor’u 4-2, Gençlerbirliği ve Kayserispor’u ise 1-0’lık skorlarla mağlup etti.

Yeni Malatya Gazetesi