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Malatya Haber -

EYMS Djuric’in Bonservis Pazarlığında

EYMS Djuric’in Bonservis Pazarlığında
  • 30.12.2016
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İtalya Seri B ekibi Cesena’da forma giyen forvet oyuncusu Milan Djuric ile prensipte anlaşan Evkur Yeni Malatyaspor, futbolcunun bonservisinde indirim yapılması için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Ligin ikinci yarısında çetin geçecek şampiyonluk yarışı öncesi iyi bir pivot santraforu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, aradığını çizmede buldu. Yönetim, İtalya Seri B takımlarından Cesena’da forma giyen Milan ile prensip anlaşmasına vardı ancak futbolcunun bir milyon AVRO olan bonservisini indirmek için kulübüyle olan görüşmelerini sürdürüyor.

1.99 metre boyunda ve 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon AVRO olan bonservisini indirmeye çalışan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, golcü futbolcunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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