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Malatya Haber -

EYMS Elinden Kaçırdı

EYMS Elinden Kaçırdı
  • 07.01.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan Milan Djuric ile Murat Akın (fotoğraftaki) başka takımlara transfer oldu.

Sarı kırmızılıların bir süredir gündeminde bulunan İtalya Seri B takımlarından Cesena’nın golcüsü Milan Djuric, 1,8 milyon AVRO  bonservisle İngiltere Championship takımlarından Bristol City’e transfer oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde yer alan Murat Akın ise Göztepe ile anlaştı. Murat Akın daha önce Kasımpaşa (2), Orduspor, Konyaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Karabükspor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Akın, Göztepe ile anlaştıktan sonra takımın kamp programına dahil oldu.

Yeni Malatya Gazetesi

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