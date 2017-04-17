EYMS- Eskişehir Maçının Yayın Kanalı

Vali Mustafa Toprak, 41. Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Malatya’mızı daha fazla tanıtmak, turizm hacmimizi arttırmak için her Malatyalı ve dinamiği, bileşeni üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek durumundayız.”dedi. Taprak’ın...