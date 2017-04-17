EYMS- Eskişehir Maçının Yayın Kanalı
Evkur Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor, Salı akşamı 18.30’da Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig’de 28’nci haftanın sonucu en merakla beklenen maçında lider Evkur Yeni Malatyaspor, 79 gün sonra sahasında zirveden kopmama mücadelesi veren Eskişehirspor’u konuk edecek.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşma TRT Spor ve TRT Kürdi ekranlarından seyircilerle buluşacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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