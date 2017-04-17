EYMS- Eskişehirspor Maçının Hakemleri
TFF 1. Lig’de lider Evkur Yeni Malatyaspor ile takipçilerinden Eskişehirspor arasında Salı akşamı Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak maçın hakemleri açıklandı.
TFF’nin resmi internet sitesinde yeralan açıklamaya göre, Salı saat 18.30’da başlayacak olan maçı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Cem Satman, İstanbul Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy, 4. Hakem olarak da İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yapacaklar.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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