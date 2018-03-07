EYMS-F.Bahçe Maçı Bilet Satışları Kesat

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasının biletlerini zamlı tarifeden satışa sunmasına sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini devam ediyor.

Malatyalı futbolseverler müsabaka biletlerine ilgi göstermezken, satışların her zamankinden daha düşük seyrettiği bildirildi.

Eski belediye meydanındaki Passolig gişesi önünde şuana kadar herhangi bir yoğunluk söz konusu olmazken, biletlere ilginin az olduğunu ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bütün maçlarını takip ettiğini ancak bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Fenerbahçe maçını takip etmeyeceğini dile getiren Hamza Aslantaş isimli taraftar, “Ben her hafta maçlara giderdim ama bu hafta pahalılıktan dolayı gitmiyorum. Bu kadar zam olmaz, çocuğum da çok gitmek istiyordu ama biletler çok yüksek. Başka büyük takımlar da gelmişti ama fiyatlar bu kadar yüksek değildi” diyerek sitemde bulundu.

Selahattin Ertik isimli taraftar da, Malatya’da yaşayanların ekonomik durumunun iyi olmadığından söz ederek, fiyat artırımını doğru bulmadığını söyledi.

Ertik, “Bütün maçları takip ediyordum, bu hafta bilet fiyatından dolayı izlemeyeceğim. Takımın taraftara ihtiyacı var, Malatya’nın yüzde 40’ı asgari ücretle çalışan bir toplum. Başka illerde yapılsa kabul edilir ama burada bu bilet fiyatları ile kimse maça gelmez” şeklinde görüş belirtti.

iha