EYMS-F.Bahçe Maçının Kanalı
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak.
Ligde son iki maçını kazanarak, puanını 34’e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, ligde üst üste zorlu karşılaşmalar oynayacak. Sarı kırmızılılar, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda geride kalan iki haftada puan alamayan Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:
9 Mart Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)/beIN Sports 1
10 Mart Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)/beIN Sports 1
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı Stadı)/beIN Sports 1
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)/beIN Sports 1
11 Mart Pazar
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)/beIN Sports 1
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Stadı)/beIN Sports 1
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya Stadyumu)/beIN Sports 2
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom Stadı)/beIN Sports 1
12 Mart Pazartesi
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)/beIN Sports 1.
Yeni Malatya Gazetesi