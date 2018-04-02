EYMS Fabrika Ayarlarına Döndü

Süper Ligin 27.haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor; Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarının ardından yeniden eski sistemine döndü.

Ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0, 26.haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27.haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşısında iyi mücadele ederek, rakibini 4-1 yendi ve önemli bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında 5-3-2 sistemiyle mücadele eden sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği maçında yeniden 4-3-3’e döndü.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, sistemle ilgili olarak, “Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarını sistemden dolayı kaybetmedik. İkincisi Gençlerbirliği maçında 4-3-3 sisteminde oynadık. Daha önce Fenerbahçe maçıyla başlayarak 5-3-2 sisteminde oynadık. Fenerbahçe maçında istatistiklerde bunu gösteriyor ki üstün takım bizdik, sadece gol bulamadık. Gençlerbirliği karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik, maçı kazandık. Fenerbahçe karşısında da yarattığımız ilk üç pozisyonu gole çevirmiş olsaydık maçı kazanabilir ya da en azından 1 puanla ayrılırdık. Trabzonspor maçını da kaybedince ‘her şey yanlış, sistemden dolayı 4 gol yenildi’ denildi. Trabzonspor’a kaşı Gençlerbirliği karşısında oynadığımız sistemde de oynamış olsaydık, yine bir ihtimal maçı kaybedecektik çünkü yüzde 45 ikili mücadele kazanırsan maçı kazanma şansın fazla değildir” diye konuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com