EYMS Fenerbahçe Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’u 87.dakikada Khalid Boutaib’in golüyle 1-0 mağlup eden ve puanını 34’e çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında ligde son iki haftayı puansız tamamlayan Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası verilen bir günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana ayağında ağır bulunan Adem Büyük ile hafif ağrısı bulunan Khalid Boutaib katılmadı. Khalid Boutaib, salonda doktor kontrolünde bir çalışma gerçekleştirirken, Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir problemin olmadığını belirtildi.

Düz koşuyla başlayan antrenmanda daha sonra futbolcular iki gruba ayrıldı. Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan kaleci Ertaç Özbir ile birlikte Aytaç Kara, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Doria ve Mina takımdan ayrı düz koşu yaptı. Diğer grup ise istasyon çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Ağrıları nedeniyle Fransa’ya tedaviye giden ve Atiker Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Aly Cissokho ile annesinin rahatsızlığı nedeniyle Konyaspor deplasmanına gidemeyen Murat Yıldırım takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com