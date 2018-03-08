EYMS- Fenerbahçe Maçının Hakemi

Süper Ligin 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yi 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk edecek.

Ligde son iki maçını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor ile son iki maçını kaybeden Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcıları Hakemi Ceyhun Sesigüzel ile Erdem Bayık yönetecek. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Çınar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

9 Mart Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar

13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk.

Yeni Malatya Gazetesi