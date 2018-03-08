EYMS- Fenerbahçe Maçının Hakemi
Süper Ligin 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yi 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk edecek.
Ligde son iki maçını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor ile son iki maçını kaybeden Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcıları Hakemi Ceyhun Sesigüzel ile Erdem Bayık yönetecek. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Çınar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
9 Mart Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 Mart Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Mart Pazar
13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk.
Yeni Malatya Gazetesi
Malatya nın havasini solumuş suyunu içmiş toprağı malatya olan herkez maltyasporlu olarak doğar! İstanbul üç buyukler senin olsun bize malatyaspor yeter.Tüm Anadolu bu dayatmadan kurtulmasi dileğiyle(((((
Çok beklersin
Malatyaspor da golleriyle coşacak inşaallah.
beşiktaşın çocuğu mete kalkavan
Yeni Malatya stadı Fenerbahçe tezahüratlarıyla coşacak!