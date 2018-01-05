EYMS Fethi Sekin’i Andı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, İzmir Adliyesi önünde geçen yıl terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i unutmadı.
İzmir Adliyesi önünde geçen yıl 5 Ocak’taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anıldı. Kahraman polis Fethi Sekin için resmi internet sitesinden paylaşımda bulunan sarı kırmızılı kulüp, “Vatan uğruna canını siper eden Şehit Polis Fethi Sekin’i vefatının 1. Yıl dönümünde minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yeni Malatya Gazetesi
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