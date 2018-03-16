EYMS, Fırtınadan Puanla Çıkmak İstiyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 26.haftasında konuk olacağı Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın 16.00’da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Ligin 25.haftasında evinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanına mutlak puan hesabıyla gidiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik patronu Erol Bulut, Trabzonspor’un kaliteli bir ekip olduğunu ifade ederek, zorlu deplasmanda iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Bulut, Fenerbahçe karşısında ortaya koydukları performansı Trabzonspor deplasmanında da ortaya koymak istediklerini belirtti.

Zorlu ve zevkli bir mücadele olacağını dile getiren Bulut, “Trabzonspor’un Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı izledim. İyi oynayan, hızlı oynayan, hücumda çoğunluğu yaratmaya çalışan bir takım. Kaliteli futbolcuları var ama biz yine son hafta oynadığımız Fenerbahçe karşısındaki performansı, Trabzonspor karşısında da gösterirsek, oradan kesinlikle puanlarla ayrılırız. İyi bir gidişatımız var. Bunu Trabzonspor deplasmanında da sürdürüp, istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

İKİ TAKIMINDA HEDEFİ 3 PUAN

Süper Ligin 26.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın 16.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibini yenerek, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek, Trabzonspor ise evinde kazanıp, çıkış yakalamak istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Trabzonspor ile 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı. Akhisarspor’u 3-1, Aytemiz Alanyaspor’u ise 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir’e 1-0, Beşiktaş’a ise 2-0 kaybetti. Bordo mavililer, Gençlerbirliği’yle ise 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, sahasında şuana kadar 20 puan toplayabildi. İç sahada çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet alan bordo mavililer 20 gol attı, 20 gol yedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 5 karşılaşmada 2 kez galip gelirken, toplamda 8 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı. ligde son 10 maçında sadece 2 kez kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, son olarak sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde şuana kadar deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5’te mağlubiyet aldı.

KARŞILAŞMAYI UĞURLU YÖNETECEK

Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor ile çıkış arayan Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen yönetecek. Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com