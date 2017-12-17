EYMS- G.Saray Bugün ‘İlk Kez’ Karşı Karşıya

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 16.haftasında Pazar günü Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçını 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanan Galatasaray, 15 hafta sonunda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1 haftalık aranın arından haftaya yeniden liderlik koltuğunda başladı. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe’ye 3-2 mağlup olan ve ligde 5 maçtır galip gelemeyen Evkur Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi ile 13. sırada yer alıyor.

İki takım da hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mesaisi yaparken Galatasaray, Sivas Belediye Spor’a deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen adını son 16 Turu’na yazdırmayı başardı. Ev sahibi ekip ise Osmanlıspor ile evinde 1-1 berabere kaldı ve kupadan elendi.

İki takımda da bu maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken Galatasaray’da Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde 24 Aralık Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Azubuike Okechukwu ve Adem Büyük sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi