EYMS- G.Saray Maçı Yayın Kanalı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşmayla ilgili taraftarlara bilet uyarısında bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Haftasonu oynanacak olan Galatasaray maçı biletlerinin...