EYMS- G.Saray Maçı Yayın Kanalı
Süper Lig’de 16.hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. 16.haftada, Evkur Yeni Malatyaspor, 17 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.30’da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.
Süper Ligin 16.haftasında karşılaşmalar 16, 17 ve 18 Aralık’ta oynanacak. Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak 16.hafta heyecanı Göztepe-Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
16.hafta oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:
16 Aralık Cumartesi
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 1
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)/beIN Sports 1
19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/beIN Sports 1
17 Aralık Pazar
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 2
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)/beIN Sports 1
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya Stadyumu)/beIN Sports 1
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Vodafone Park)/beIN Sports 1
18 Aralık Pazartesi
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova Stadı)/beIN Sports 2
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)/beIN Sports 1.
Yeni Malatya Gazetesi