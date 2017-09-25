EYMS Galibiyet Hasretine Son Verdi

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin altıncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenerek, galibiyet hasretine son verdi. Sarı kırmızılılar, ligin ilk haftasında Osmanlıspor’u 3-1 yendikten sonra 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.

Ligde Bursaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasına takımın teknik sorumluları Ali Ravcı ile Hakan Çalışkan nezaretinde çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki kötü gidişe Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla son verdi. Ligin ilk haftasında Osmanlıspor’u 3-1 mağlup ettikten sonra 4 haftalık bölümde sadece 1 puan hanesine yazdırabilen sarı kırmızılılar, Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 4-2 yenerek, hem galibiyet hasretine son verdi hem de kötü gidişe ‘dur’ diyerek, üzerindeki kara bulutları dağıttı.

6 HAFTADA 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 3 MAĞLUBİYET

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

Ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu.

Süper Ligin üçüncü haftasında sahasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, dördüncü haftada Kasımpaşa’ya 3-2, beşinci haftada ise yeni sahasında Bursaspor’a 4-2 mağlup oldu.

Bursaspor karşılaşmasına iki gün kala teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasıyla büyük bir şok yaşayan sarı kırmızılılar, önce Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda İnegölspor’u 2-0 yenerek, moral buldu.

Sarı kırmızılılar, ligin altıncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup ederek, ligdeki kötü gidişi de durdurmayı başardı.

Yeni Malatya Gazetesi