EYMS Gençlerbirliği Hazırlıklarını Sürdürdü

Malatya Avcılık ve Atıcılık Kulübü Skeet Bayanlar Takımı, Çukurova Avcılık-Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 7. Valilik Kupası Trap ve Skeet Atıcılık Yarışmasında hem bireysel, hemde takım olarak derece elde...