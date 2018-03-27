EYMS Gençlerbirliği Hazırlıklarını Sürdürdü
Süper Ligin 27.haftasında Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana Fas Milli Takımı’nda bulunan Khalid Boutaib, Gine Milli Takımı’nda bulunan Sadio Diallo ve Ümit Milli Takımda bulunan Berk Yıldız dışında bütün futbolcular katıldı.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Teknik direktör Erol Bulut, çift kale maç esnasında futbolcularla yakından ilgilendi. Sık sık maçı durduran Bulut, futbolcularına uyarılarda bulundu.
Ligde son iki haftayı puansız kapatan sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği maçını kazanarak, yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Hücumdaki üretkenliği gole çevirmek isteyen teknik patron Erol Bulut, futbolcularıyla toplantılar yapıyor.
Yeni Malatya Gazetesi