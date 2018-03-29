EYMS-Gençlerbirliği Maçını Arda Kardeşler Yönetecek

Süper Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 27.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını Bursa Bölgesi Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Hatay Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Cem Hanoğlu ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Kayseri Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Süper Ligin 27.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:

30 Mart Cuma

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül Stadyumu)-Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya Stadyumu)-Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya Stadyumu)-Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park Stadyumu)-Barış Şimşek

1 Nisan Pazar

13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Stadı)-Hüseyin Göçek

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı Stadı)-Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar Stadyumu)-Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ali Sami Yem Spor Kompelksi Türk Telekom Stadyumu)-Fırat Aydınus

2 Nisan Pazartesi

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)-Ümit Öztürk.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com