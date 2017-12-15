EYMS Görüntüleri Paylaştı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, hakem hatalarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) hafta içerisinde başvuruda bulunmuştu. Sarı kırmızılı kulüp, MHK’ya ilettiği videoyu kamuoyu ile paylaştı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, ligin 15.haftasında Malatya’da oynadıkları Göztepe karşılaşması sonrası hakem hatalarından dert yanarak, Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) hakem hatalarının yer aldığı bir videoyla başvuruda bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, Serkan Çınar’ın yönettiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Khalid Boutaib’in pozisyonu, Barış Şimşek’in yönettiği Antalyaspor karşılaşmasındaki penaltı pozisyonu, Koray Gençler’in yönettiği Atiker Konyaspor karşılaşmasında İssiar Dia’nın çizgi üzerinden çevirdiği ancak aut gerekçesiyle golün verilmediği pozisyon, Halis Özkahya’nın yönettiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Aytaç Kara’nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon, Cüneyt Çakır’ın yönettiği Teleset Mobilya Akhiarspor karşılaşmasının son dakikasındaki penaltı pozisyonu ve Ali Şansalan’ın yönettiği Göztepe karşılaşmasında Fernando Emanuel Dening’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonların içerisinde yer aldığı videoyu MHK’ya sundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, “Alınan kararlara saygımız var ancak, üst üste bu kadar hakem hatasına sessiz kalamazdık. Sportmenlik ve misafirperverlik bu şehrin en belirgin temel taşlarındandır, bunu bu şehrin tarihine bakanlar çok net bir şekilde görebilirler. Aykırı olan bir şey varsa, o da onca haksızlığa rağmen bu şehri ve asil taraftarı görmezden gelip umursamamaktır” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi