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Malatya Haber -

EYMS- Göztepe Maç Biletleri Satışta

EYMS- Göztepe Maç Biletleri Satışta
  • 05.12.2017
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 Süper Ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Bilet fiyatları şöyle:

BATI ALT: 50 TL

BATI ÜST: 30 TL

DOĞU ALT: 15 TL

DOĞU ÜST: 10 TL

GÜNEY ALT: 7,5 TL

KUZEY ÜST(MİSAFİR):7,5 TL.

Yeni Malatya Gazetesi

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