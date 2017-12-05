EYMS- Göztepe Maç Biletleri Satışta
Süper Ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Bilet fiyatları şöyle:
BATI ALT: 50 TL
BATI ÜST: 30 TL
DOĞU ALT: 15 TL
DOĞU ÜST: 10 TL
GÜNEY ALT: 7,5 TL
KUZEY ÜST(MİSAFİR):7,5 TL.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."