EYMS- Göztepe Maçı Yayın Kanalı

TFF 1.Liginde 30’ncu hafta programı açıklandı. Temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor’un yarın Malatya İnönü Stadyumunda konuk edeceği Göztepe karşılaşması saat: 15.30’dan itibaren TRT SPOR ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.

TFF 1.Liginde 30’ncu hafta heyecanı devam ediyor. 30.hafta heyecanında temsilcimiz lider Evkur Yeni Malatyaspor, yarın zorlu bir doksan dakikaya çıkacak. Malatya İnönü Stadyumunda zirve mücadelesi veren Göztepe’yi sahasında konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un bu zorlu doksan dakika heyecanı TRT SPOR ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor’un da yer aldığı grupta, futbolseverler maçları TRT SPOR, TRT TÜRK ve TRT AVAZ’dan naklen takip edebilecek. TRT AVAZ, TRT TÜRK ve TRT SPOR’dan yayımlanacak olan maçlarının programı şöyle:

Karşılaşmaların Naklen Yayın Programı:

28 Nisan Cuma

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor TRT AVAZ

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor TRT TÜRK

18.30 Sivasspor-Giresunspor TRT SPOR

29 Nisan Cumartesi

15.00 Denizlispor-Elazığspor TRT AVAZ

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe TRT SPOR-TRT KÜRDİ

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor TRT TÜRK

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor TRT SPOR

30 Nisan Pazar

16.00 Balıkesirspor-Boluspor TRT SPOR

18.30 Gaziantep BŞB-Manisaspor TRT SPOR.

Yeni Malatya Gazetesi