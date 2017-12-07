EYMS- Göztepe Maçının Hakemi

Süper Ligin 15.haftasında görev yapcak hakemler açıklandı. Buna göre, Cumartesi günü 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasını Çanakkale Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Eskişehir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İsmail Şencan ile Hatay Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmada Kayseri Bölgesi A Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 15.haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig’de haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

8 Aralık Cuma

20.00 (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu) Bursaspor-Fenerbahçe/Ali Palabıyık

9 Aralık Cumartesi

14.00 (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) Kasımpaşa-Trabzonspor/Hüseyin Göçek

14.00 (Yeni Malatya Stadyumu) Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe/Ali Şansalan

16.30 (Antalya Stadyumu) Antalyaspor-Gençlerbirliği/Alper Ulusoy

19.30 (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu) Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor/Ümit Öztürk

10 Aralık Pazar

14.00 (Osmanlı Stadı) Osmanlıspor Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor/Mete Kalkavan

16.30 (Yeni 4 Eylül Stadı) Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir/Halil Umut Meler

19.30 (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı) Kayserispor-Beşiktaş/Yaşar Kemal Uğurlu

11 Aralık Pazartesi

20.00 (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu) Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor.

Yeni Malatya Gazetesi