EYMS Haftayı 10. Sırada Geçti

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29.haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında kendi sahasında 1-1’lik beraberlikle aldığı tek puanla puanını 38’e yükseltmesine rağmen yerini korudu ve bu haftayı da onuncu sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 29 haftalık bölümde 10 galibiyet, 8 beraberlik, 11’de mağlubiyet aldı. 29 haftada 38 puan toplayan sarı kırmızılılar, haftayı onuncu sırada tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor, 29 karşılaşmada rakip ağları 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, 29 haftada topladığı 38 puanın 23’ünü iç saha, 15’ini ise deplasmanda topladı. Sahasında oynadığı 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 22 gol atıp, 19 gol yedi.

Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada ise 15 puan topladı. 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 12 gol atıp, 19 gol yedi.

Süper Lig’de son puan durumu şöyle:

BEŞİKTAŞ’A KONUK OLACAKLAR

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 30.haftasında 22 Nisan Pazar günü 19.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 5 haftalık bölümde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak. Ligin 30.haftasında deplasmanda şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş’a konuk olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 31.haftasında ise Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek. Ligde önce Göztepe, ardından da Galatasaray’a konuk olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında sahasında Kayserispor’u konuk edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçıyla ilgili ilk antrenmanı Salı günü saat 15.00’den itibaren Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yapacak.

Yeni Malatya Gazetesi