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Malatya Haber -

EYMS Hazırlık Maçında Mağlup Oldu

EYMS Hazırlık Maçında Mağlup Oldu
  • 05.02.2017
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TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya’daki mini kamp çalışmaları kapsamında Boluspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-2 kaybetti.

Lige verilen arada Antalya’da kamp çalışması yapan sarı kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Evkur Yeni Malatyaspor’da Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz, Azubuike, Sedat Ağçay, Sunday Mba, Eren Tozlu, Dialiba ve Ahmet Aras on biriyle başladığı hazırlık karşılaşmasında 2’nci dakikada Yiğitcan Erdoğan’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Boluspor, 24’ncü dakikada Anco Jansen’in golüyle durumu 1-1’e getirdi. Kırmızı beyazlılar, 30’ncu dakikada kazanılan penaltı atışını Anco Jansen ile gole çevirdi ve 2-1 öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor, 43’ncü dakikada kazanılan penaltıyı Eren Tozlu ile gole çevirerek, 2-2’lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Boluspor, karşılaşmanın ikinci yarısında 70’inci dakikada Yusuf, 73’üncü dakikada da Mitchell te Vrede’nin golleriyle hazırlık karşılaşmasını 4-2 kazandı.

Yeni Malatya Gazetesi

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