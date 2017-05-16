“EYMS Herkesin Ortak Paydası”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek’in 3 sezonda takımı önce TFF 1. Lig’e, ardından da Süper Lig’e çıkarması kentte büyük bir sevinç oluşturdu.

Takımın başında iki sezonda tarihi bir başarıya imza atan Gevrek, göreve geldiği günden buyana ‘birlik ve beraberlik’ vurgusu her zaman dillendirerek, başarının anahtarının buradan geçtiğine dikkat çekti.

Takımın 2. Lig’den TFF 1. Lig’e şampiyon olarak çıkması sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Gevrek, hangi siyasi düşünceden ve görüşten olursa olsun herkesin Yeni Malatyaspor etrafında kenetlendiğini ifade ederek, şunları söylemişti:

“Yeni Malatyaspor için bir gece düzenledik. Hangi siyasi düşünceden ve görüşten olursa olsun herkes bir arada oldu. Herkes tek yürek oldu ve takıma sahip çıktı. Herkes Malatya’nın ortak değeri olan Yeni Malatyaspor’un yanında oldu. Hep birlikte emek verdik ve şampiyonluğa ulaştık. Hep birlikte şampiyonluğa ulaştık. Herkesin çok büyük emeği var. İnşallah bundan sonrada Malatya hak ettiği daha üst noktalara gelecek. Bu birlik ve beraberlik olduktan sonra inanıyorum ki her şey daha da güzel olacak.”

2015 yılında bu açıklamayı yapan Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor etrafından birlik ve beraberliği en güzel şekilde yakaladı. Malatya’nın ortak paydası olan Evkur Yeni Malatyaspor, birlik ve beraberlikle Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıktığı Boluspor maçında şeref tribününde birlik ve beraberlik adına güzel bir fotoğraf karesi vardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatyalı olan 7. Ana Jet Üs Komutanı Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri takımı 90 dakika boyunca destekledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi