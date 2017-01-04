EYMS İç Saha Maçları İnönü Stadı’nda..
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig’de ikinci yarıda 17, 18, 19, 20 ve 21’nci haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların programlarını açıkladı. EYMS kulüp başkanı Adil Gevrek’in ‘ilk 5 iç saha maçımızı İstanbul’da oynayabiliriz’ açıklamasına karşın, TFF’de maçların Malatya İnönü Stadı’nda oynanacağına yer verildi.
Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının ilk maçında 17’nci haftada Sivasspor, 18’nci haftada Mersin İdmanyurdu, 20’nci haftada Denizlispor ile ile İnönü Stadı’ndakarşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk 5 hafta maçlarının programı şöyle:
17’nci hafta maçları
14 Ocak Cumartesi
13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Balıkesirspor
16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Şanlıurfaspor
16.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor
18.30 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Boluspor
15 Ocak Pazar
13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Samsunspor
13.00 Bornova Stadı Göztepe-Denizlispor
16.00 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Altınordu
18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu
16 Ocak Pazartesi
18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
18’inci hafta maçları
20 Ocak Cuma
18.30 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Balıkesirspor
21 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Manisaspor
16.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu
18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Altınordu
22 Ocak Pazar
13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Şanlıurfaspor
13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Denizlispor
16.00 Yeni 4 Eylül Stadı Sivasspor-Boluspor
18.30 Bornova Stadı Göztepe-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
23 Ocak Pazartesi
18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Samsunspor.
19’uncu hafta maçları
27 Ocak Cuma
18.00 Balıkesir Atatürk Stadı Balıkesirspor-Giresunspor
28 Ocak Cumartesi
13.00 Denizli Atatürk Stadı Denizlispor-Adana Demirspor
18.30 Stat henüz belli değil Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor
29 Ocak Pazar
13.00 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Ümraniyespor
13.00 Bolu Atatürk Stadı Boluspor-Elazığspor
16.00 Mersin Stadyumu Mersin İdmanyurdu-Sivasspor
16.00 Samsun 19 Mayıs Stadı Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.30 Bornova Stadı Altınordu-Göztepe
30 Ocak Pazartesi
18.30 Şanlıurfa GAP Arena Şanlıurfaspor-Eskişehirspor
20’nci hafta maçları
11 Şubat Cumartesi
13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Elazığspor
13.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor
16.00 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Manisaspor
18.30 Mersin Stadyumu Mersin İdmanyurdu-Boluspor
12 Şubat Pazar
13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Altınordu
13.00 Yeni 4 Eylül Stadı Sivasspor-Samsunspor
16.00 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Şanlıurfaspor
18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
13 Şubat Pazartesi
18.30 Bornova Stadı Göztepe-Balıkesirspor
21’inci hafta maçları
17 Şubat Cuma
18.30 Samsun 19 Mayıs Stadı Samsunspor-Mersin İdmanyurdu
18 Şubat Cumartesi
13.00 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Giresunspor
16.00 Bornova Stadı Altınordu-Adana Demirspor
18.30 Şanlıurfa GAP Arena Şanlıurfaspor-Göztepe
19 Şubat Pazar
13.00 Bolu Atatürk Stadı Boluspor-Ümraniyespor
13.00 Stat henüz belli değil Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Eskişehirspor
18.30 Balıkesir Atatürk Stadı Balıkesirspor-Bandırmaspor
20 Şubat Pazartesi
18.30 Denizli Atatürk Stadı Denizlispor-Sivasspor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi