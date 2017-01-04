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Malatya Haber -

EYMS İç Saha Maçları İnönü Stadı’nda..

EYMS İç Saha Maçları İnönü Stadı’nda..
  • 04.01.2017
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig’de ikinci yarıda 17, 18, 19, 20 ve 21’nci haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların programlarını açıkladı. EYMS kulüp başkanı Adil Gevrek’in ‘ilk 5 iç saha maçımızı İstanbul’da oynayabiliriz’ açıklamasına karşın, TFF’de maçların Malatya İnönü Stadı’nda oynanacağına yer verildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının ilk maçında 17’nci haftada Sivasspor, 18’nci haftada Mersin İdmanyurdu, 20’nci haftada Denizlispor ile  ile İnönü Stadı’ndakarşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk 5 hafta maçlarının programı şöyle:

17’nci hafta maçları

14 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Balıkesirspor

16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Şanlıurfaspor

16.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor

18.30 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Boluspor

15 Ocak Pazar

13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Samsunspor

13.00 Bornova Stadı Göztepe-Denizlispor

16.00 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Altınordu

18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu

16 Ocak Pazartesi

18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

18’inci hafta maçları

20 Ocak Cuma

18.30 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Balıkesirspor

21 Ocak Cumartesi

13.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Manisaspor

16.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu

18.30 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Altınordu

22 Ocak Pazar

13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Şanlıurfaspor

13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Denizlispor

16.00 Yeni 4 Eylül Stadı Sivasspor-Boluspor

18.30 Bornova Stadı Göztepe-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

23 Ocak Pazartesi

18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Samsunspor.

19’uncu hafta maçları

27 Ocak Cuma

18.00 Balıkesir Atatürk Stadı Balıkesirspor-Giresunspor

28 Ocak Cumartesi

13.00 Denizli Atatürk Stadı Denizlispor-Adana Demirspor

18.30 Stat henüz belli değil Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor

29 Ocak Pazar

13.00 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Ümraniyespor

13.00 Bolu Atatürk Stadı Boluspor-Elazığspor

16.00 Mersin Stadyumu Mersin İdmanyurdu-Sivasspor

16.00 Samsun 19 Mayıs Stadı Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.30 Bornova Stadı Altınordu-Göztepe

30 Ocak Pazartesi

18.30 Şanlıurfa GAP Arena Şanlıurfaspor-Eskişehirspor

20’nci hafta maçları

11 Şubat Cumartesi

13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Ümraniyespor-Elazığspor

13.00 Malatya İnönü Stadı Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor

16.00 Stat henüz belli değil Eskişehirspor-Manisaspor

18.30 Mersin Stadyumu Mersin İdmanyurdu-Boluspor

12 Şubat Pazar

13.00 Bandırma 17 Eylül Stadı Bandırmaspor-Altınordu

13.00 Yeni 4 Eylül Stadı Sivasspor-Samsunspor

16.00 Giresun Atatürk Stadı Giresunspor-Şanlıurfaspor

18.30 5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana Demirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

13 Şubat Pazartesi

18.30 Bornova Stadı Göztepe-Balıkesirspor

21’inci hafta maçları

17 Şubat Cuma

18.30 Samsun 19 Mayıs Stadı Samsunspor-Mersin İdmanyurdu

18 Şubat Cumartesi

13.00 Manisa 19 Mayıs Stadı Manisaspor-Giresunspor

16.00 Bornova Stadı Altınordu-Adana Demirspor

18.30 Şanlıurfa GAP Arena Şanlıurfaspor-Göztepe

19 Şubat Pazar

13.00 Bolu Atatürk Stadı Boluspor-Ümraniyespor

13.00 Stat henüz belli değil Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Elazığ Atatürk Stadı Elazığspor-Eskişehirspor

18.30 Balıkesir Atatürk Stadı Balıkesirspor-Bandırmaspor

20 Şubat Pazartesi

18.30 Denizli Atatürk Stadı Denizlispor-Sivasspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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