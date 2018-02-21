EYMS İç Sahada ‘Kümelik’ Durumda!

Süper Lig’de geride kalan 22 haftalık süreçte Evkur Yeni Malatyaspor sahasında en az puan toplayan üçüncü takım oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 22 haftalık süreçte 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 28 puanın 16’sını iç saha, 12’sini ise deplasmanda aldı.

Sarı kırmızılılar, iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 4 kez galip gelirken, 4 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor’dan sonra en az puan toplayan üçüncü takım oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar sahasında Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor’u mağlup etmeyi başardı.

22 maç sonucu puan cetvelinde 10’uncu durumda olan EYMS, iç saha maçlarına ilişkin puan sıralamasında 18 takım içerisinde 16’ncı sırada yer alırken, dış saha maçlarına göre ise lig 8’incisi.

Süper Ligin 22. haftası sonunda takımların iç ve dış sahada elde ettikleri sonuçlara göre puan cetvellerindeki yerleri şöyle:

İÇ SAHA MAÇLARINA GÖRE PUAN DURUMU

DIŞ SAHA MAÇLARINA GÖRE PUAN DURUMU

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi