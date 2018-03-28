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EYMS İç Sahada 19 Puan Topladı

EYMS İç Sahada 19 Puan Topladı
  • 28.03.2018
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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında şuana kadar 19 puan topladı. Sarı kırmızılılar, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor’dan sonra Gençlerbirliği ile birlikte sahasında en az puan toplayan takım olarak dikkat çekiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 26 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 34 puanın 19’ubu sahasında, 15’ini ise deplasmanda elde etti.

Ligde geride kalan 26 haftalık süreçte 13 kez sahasında karşılaşma oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar sahasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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