EYMS ‘İkincilik’ Kupasını Aldı ve Kutladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle kentte kupa töreni düzenlendi. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve Malatyalılar Süper Ligi kutladı. Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig ikincisi olarak kupasını da aldı.

Malatya’da 11 yıl sonra Süper Ligin sevinci yaşanıyor. 2006 yılında Malatyaspor’un Süper Lig’den düşmesinin ardından 11 yıl sonra Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak, Spor Toto Süper Lig’e yükseldi.

Ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen sarı kırmızılılarda büyük bir mutluluk yaşanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından takımın Süper Lig’e çıkması nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye’de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası’nda, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Malatyalı Jandarma Özel Harekat Uzman çavuş Hasan Sevinç’in acı haberi sonrası kutlama programında Merve Özbey konseri ve havai fişek gösterisi çıkarıldı.

TAKIMA COŞKULU KARŞILAŞMA

Üstü açık otobüsle Nurettin Soykan Tesisleri’nden çıkan teknik heyet ve futbolcular, konvoy eşliğinde Atatürk Caddesi’ne geldi.

Otobüste bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular taraftarlara sarı kırmızı renginde karanfiller attı.

Taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanan otobüs, yoğun kalabalık arasından ağır ağır ilerleyerek Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki kutlama alanına ulaştı.

“ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, “Kupa töreninde bir aradayız. Maalesef üzücü bir haberle sarsıldık. Malatyalı hemşerimiz Hasan Sevinç şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Bundan dolayı konseri iptal ettik. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Gevrek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasında çok büyük katkısının olduğunu ifade eden Gevrek, “2010 yılında Yeni Malatyaspor ismini vererek Malatya futbolu tam dip yapmışken, büyük bir atak yaparak Malatya’mızın futboluna yön vermiştir. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 2014 yılında da ‘Yeni Malatyaspor bütün Malatya’nın takımı’ diyerek ‘bir sivil yönetimin olması, bütün Malatya’nın sahip çıkması lazım’ dedi. O anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum ve o sivil yönetim olarak kendisi bizlere güvendi. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza güvendi ve görevi bize verdi. Bizlerde Malatya’ya layık olmak için elimizden gelen gayretle Malatyaspor’umuzu hep beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanımızla, Yeşilyurt Belediye Başkanımızla, diğer belediye başkanlarımız ve büyük taraftarlarımızla sivil toplum örgütleriyle beraber Malatya’mızı hak ettiği yere taşıdık” dedi.

Gevrek, çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Gevrek, şunları söyledi: “Malatya’mız biz geldiğimizde 2. Lig’deydi. ‘Malatya burayı hak etmiyor, Malatyaspor taraftarı burayı hak etmiyor’ dedik, ilk yılımızda şampiyon olduk. Sizlerin desteğiyle, büyük taraftarlarımızın desteğiyle, büyüklerimizin desteğiyle Malatya’mızı ilk senesinde şampiyon yaptık. İkinci yılında sizlerin desteğiyle ‘ligde kalmaz’ denilen takım Play-Off’u zorladı. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu senede Malatyaspor çok büyük bir zafere imza attı. 3 yıl içerisinde Süper Lig’e çıktık. Hak ettiği yere takımı taşıdık.

“HERKESİN BU TAKIMA SAHİP ÇIKMASI LAZIM”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “Bugün Malatya’mızı Süper Lig’e taşıyan, Evkur Yeni Malatyaspor’umuzu Süper Lig’e taşıyan yönetimimiz, futbolcularımız ve siz taraftarlarımızla birlikteyiz. Bizim için bugün bayram. Gerçekten 2010 yılında yola çıktığımızda taraftarlarımızın büyük desteğiyle bugünlere geldik. Çok önemli bir başarıya imza atıldı. Gerçekten bu başarıyı hiç kimse küçümsemesin. Yıllarca onlarca takım mücadele ediyor ama Süper Lig’e çıkmak kolay değil, dolayısıyla bunun kıymetini, değerini iyi bilmemiz lazım. Bütün futbolcu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Gerçekten büyük mücadele ettiler. Hiçbir zaman yılmak yok. Biz iddialı bir takım olmak zorundayız, güçlü olmak zorundayız. Bugüne kadar takımımız geçtiğimiz yıllar içerisinde de her zaman başa oynadı. Her zaman takımımız bir üst lig için aday, favori oldu. Türkiye’de futbol camiasında kendisinden söz ettirdi. Bu senede gerçekten 1. Lig’e damga vuran bir takımımız vardı” diye konuştu.

Çakır, herkesi takıma sahip çıkmaya davet ederek, “Bize düşen bu takımın arkasında durmak. İyi günü, zor günü hepsi bizim takımımız. Süper Lig’e coşkulu çıkmak zorundayız. Herkesin bu takıma sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

“HAK ETTİĞİMİZ YERDEYİZ”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da “Malatyaspor amatör lige düştüğünde hepimizin yüreği yanmıştı. Sarı kırmızı renkler amatöre yakışmazdı. Malatyaspor’un hikayesi amatör ligden Malatya Belediyespor olarak başladı ve onun çok kıymetli fahri başkanlığını Ahmet Çakır başkanımız yaptı. Amatör ligden aldı ve TFF Ligi’ne çıkana kadarda belediye başkanımızın çok kıymetli yöneticileri Malatyaspor’a başkanlık yaptı. Sonra bir kıymetli kardeşimiz İstanbul’dan geldi. Bu kimdir dedik ve herkes Adil Gevrek diye bir adamın Malatya’ya geldiğini ve Malatyaspor yönetim kurulu başkanı olduğunu söylediler. Hepimiz bu genç kardeşimiz kim diye merak ettik ama o yürekli kardeşimiz kapı kapı dolaştı. İşadamlarımızı dolaştı, milletvekillerimizi dolaştı, bizlere geldi ve elimizden ne gelirse bakanımızda, milletvekili arkadaşlarımızda, bütün Malatyalı işadamlarımızla beraber elimizden gelen tüm desteği verdik ve TFF 1. Ligi’ne çıktığımızda da çok mutlu olmuştuk. Şampiyonluk, Süper Lig bu sene için hedefimizde de yoktu. Ama binlerce kere şükürler olsun ki futbolcularımız, yöneticilerimiz, Malatya’mız Süper Ligi hedefine koymuştu ve Süper Lig her defasında liderlikle taçlandırılan bir süreci yaşattı. Malatyaspor’un şampiyonluğunda emeği geçen çok kıymetli futbolcularımıza Sedat kaptan başta olmak üzere bütün futbolcularıma, teknik heyetimize, masöründen hocasına kadar bütün kardeşlerime, bütün taraftarlarımıza, Derebeyleri’ne, Murat Soysal kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“İŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı ve Profesyonel Kurul Üyesi Ali Düşmez de Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik ederek, “Sevgi sepetini Malatya’ya getirdim, onları sizlere aktarıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Bey ve yönetim kurulunun selamları, başarı dileklerini de özellikle ifade etmek istiyorum. Malatya şehrinin ben, centilmenliğiyle çok meşhur olduğunu biliyorum. Kayısıyı biliyorum, buradan hediye geliyor ama centilmenliği ve adam gibi adamların yaşadığı bir belde olduğunu da çok iyi biliyorum. Büyük bir meşakkatle ben şahidiyim, Adil başkan ile Amatör federasyon Başkanı olduğum için amatörden geliş hikayesini de biliyorum. Hak ettiği yere geldi Malatya ama iş şimdi başlıyor. Malatya çıktığı yerden daha başka kötü rüyaları görmemeli” şeklinde konuştu.

KUPA BÜYÜK BİR COŞKUYLA KALDIRILDI

Konuşmaların ardından teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrılarak madalyaları takdim edildi.

Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı ve Profesyonel Kurul Üyesi Ali Düşmez, TFF 1. Lig ikincilik kupasını takım kaptanı Sedat Ağçay’a verdi.

Teknik heyet ve futbolcular kupayla birlikte büyük bir coşku yaşarken, taraftarlarda bu sevince ortak oldu.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, kupa sevincini teknik direktör İrfan Buz ile birlikte yaşadı.

Kupa törenine; AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı ve Profesyonel Kurul Üyesi Ali Düşmez Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com- AA