EYMS ile Eskişehirspor 2’nci Randevuda

TFF 1. Lig’de 28’inci hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, bugün 18.30’da Malatya İnönü Stadı’nda Eskişehirspor ile karşılaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’u yenerek, Süper Lig yolunda işi büyük ölçüde bitirmek, Eskişehirspor ile Malatya’dan galibiyetle ayrılarak, zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligde haftanın sonucu en merakla beklenen karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor, Malatya İnönü Stadı’nda kozlarını paylaşacak. TRT Spor ve TRT Kürdi kanallarının naklen yayınlıyacağı maçı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Cem Satman, İstanbul Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy, 4. Hakem olarak da İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yapacaklar.

Ligin 27’nci haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olan ve haftayı 53 puanla zirvede tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’u eli boş gönderip, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor tarihlerinde sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Eskişehir Yeni Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Eskişehirspor 2-0 kazandı.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, 4’ü İstanbul’da olmak üzere 14 iç saha maçında 33 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

10 iç saha maçını Malatya İnönü Stadı’nda oynayan sarı kırmızılılar, saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle iç sahadaki Denizlispor, Altınordu, Şanlıurfaspor ve Elazığspor karşılaşmalarını İstanbul’da oynadı. İstanbul’daki 4 iç saha maçının tamamını kazanan Malatya ekibi, iç sahada şuana kadar bir tek Bandırmaspor’a mağlup oldu.

Sahasında 14 karşılaşmada rakip ağları 22 kez havalandıran sarı kırmızılılar, kalelerinde ise 9 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaların 5’ini kazanmasını bildi.

ESKİŞEHİRSPOR DEPLASMANDA İSTİKRARSIZ

Ligde zirve mücadelesi veren ancak aldığı kötü sonuçlarla istikrarsız bir tablo ortaya koyan Eskişehirspor, deplasmanda şuana kadar 18 puan toplayabildi.

Deplasmanda şuana kadar 13 karşılaşmaya çıkan kırmızı siyahlılar, bu karşılaşmaların sadece 5’ini kazanabildi. 6 karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrılan Es Es, 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Kırmızı siyahlılar, 13 deplasman maçında 15 gol atarken, 15’te gol yedi.

Eskişehirspor, son 5 deplasman maçında ise mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı siyahlılar, son 5 deplasman maçında 4 beraberlik, 1’de galibiyet aldı.

İKİ TAKIMINDA GOLCÜ AYAKLARI VAR

İki takımda da golcü futbolcuların çokluğu dikkatleri çekiyor. Evkur Yeni Malatyaspor’da Dialiba 12 golle zirvede yer alırken, Senegalli yıldızı 9 golle Eren Tozlu, 6 golle de Micheal Peraira takip ediyor.

Eskişehirspor’de ise Bruno Mezenga’nın 11 gol bulunuyor. Mezenga’yı 10 golle Semih Şentürk, 8 golle de Erkan Zengin takip ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor ile ligin ilk yarısında Eskişehir’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında kırmızı kart gören Semih Şentürk, sarı kart kart cezası nedeniyle bu maçta da forma giyemeyecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’da ise kart cezalısı Okechukwu Godson Azubuike, Eskişehirspor maçında kadroda yer alamayacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi