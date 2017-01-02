EYMS ile Göztepe Yine Aynı Oyuncuya Talip

Sezon başından buyana başta Mehmet Umut Nayır transferi olmak üzere talip oldukları futbolcularla ilgili t karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bir kez daha karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile yollarını ayıran Özgür Özkaya için Evkur Yeni Malatyaspor’un yanı sıra Göztepe’de talip oldu.

Devre arasında Boluspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Özkaya’nın transferi için iki takım düğmeye bastı. Sezon başından buyana birkaç transferde karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bu kez de Özgür Özkaya’nın transferi için karşı karşıya geldi.

Özgür Özkaya, ligin ilk yarısında 13 maçta 1087 dakika görev aldı ve 4 sarı kart gördü.

Yeni Malatya Gazetesi