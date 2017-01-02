EYMS ile Göztepe Yine Aynı Oyuncuya Talip
Sezon başından buyana başta Mehmet Umut Nayır transferi olmak üzere talip oldukları futbolcularla ilgili t karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bir kez daha karşı karşıya geldi.
TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile yollarını ayıran Özgür Özkaya için Evkur Yeni Malatyaspor’un yanı sıra Göztepe’de talip oldu.
Devre arasında Boluspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Özkaya’nın transferi için iki takım düğmeye bastı. Sezon başından buyana birkaç transferde karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bu kez de Özgür Özkaya’nın transferi için karşı karşıya geldi.
Özgür Özkaya, ligin ilk yarısında 13 maçta 1087 dakika görev aldı ve 4 sarı kart gördü.
Yeni Malatya Gazetesi
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yeni stadımızın bir an önce bitmasi lazım
göztepe balon malatya iğne
O yüzden balon takimda yenildi!
göztepe balon bir takım 2.yarı balonu sönecek göreceksiniz zaten zorla kazanıyorlar……….
Bu site malatya sitesi bu 35 nerden cikti kendi kendimizede mi konusamiyacagiz hemen beyfendi meydan okuyor
35 gelsin hos geldi 44 dört dörtlük Malatya herkese i hos karsilar biz sahada mac bitimi konusuruz
GÖZTEPE COK ILERI GITTI IKINCI YARI EN AZ 4 FARKLI YENMEMIZ GEREK
Hodri Meydan kardeş buyur atabiliyosanız atın görelim….
Atarız baboş 3-5 tane sen rahat ol 😉
1-0 olsun malatyanın olsun 🙂 göztepe-malatya-sivas şampiyonluk mücadelesi verecek, gidişat onu gösteriyor.
Göztepe 2 yarıda başarılı olamaz
Kardes unutma dostca cok güzel bir sekilde yenecegiz ve istersen maci beraber izliyek kismetse maca gelecegim bir aksilik olmasa slam