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Malatya Haber -

EYMS ile Göztepe Yine Aynı Oyuncuya Talip

EYMS ile Göztepe Yine Aynı Oyuncuya Talip
  • 02.01.2017
  • 12

Sezon başından buyana başta Mehmet Umut Nayır transferi olmak üzere talip oldukları futbolcularla ilgili t karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bir kez daha karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile yollarını ayıran Özgür Özkaya için Evkur Yeni Malatyaspor’un yanı sıra Göztepe’de talip oldu.

Devre arasında Boluspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Özkaya’nın transferi için iki takım düğmeye bastı. Sezon başından buyana birkaç transferde karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, bu kez de Özgür Özkaya’nın transferi için karşı karşıya geldi.

Özgür Özkaya, ligin ilk yarısında 13 maçta 1087 dakika görev aldı ve 4 sarı kart gördü.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. mustafa akça dedi ki:
    2 Ocak 2017, 18:45

    yeni stadımızın bir an önce bitmasi lazım

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  2. mustafa akça dedi ki:
    2 Ocak 2017, 18:35

    göztepe balon malatya iğne

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    1. Forza Goztepe dedi ki:
      2 Ocak 2017, 20:42

      O yüzden balon takimda yenildi!

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  3. mustafa dedi ki:
    2 Ocak 2017, 18:30

    göztepe balon bir takım 2.yarı balonu sönecek göreceksiniz zaten zorla kazanıyorlar……….

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  4. rehberci dedi ki:
    2 Ocak 2017, 16:58

    Bu site malatya sitesi bu 35 nerden cikti kendi kendimizede mi konusamiyacagiz hemen beyfendi meydan okuyor

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    1. Mehmet dedi ki:
      2 Ocak 2017, 19:01

      35 gelsin hos geldi 44 dört dörtlük Malatya herkese i hos karsilar biz sahada mac bitimi konusuruz

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  5. Mehmet dedi ki:
    2 Ocak 2017, 14:31

    GÖZTEPE COK ILERI GITTI IKINCI YARI EN AZ 4 FARKLI YENMEMIZ GEREK

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    1. Tam 35 dedi ki:
      2 Ocak 2017, 16:46

      Hodri Meydan kardeş buyur atabiliyosanız atın görelim….

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      1. Derebeyi Mısdo dedi ki:
        2 Ocak 2017, 17:19

        Atarız baboş 3-5 tane sen rahat ol 😉

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      2. caner dedi ki:
        2 Ocak 2017, 17:44

        1-0 olsun malatyanın olsun 🙂 göztepe-malatya-sivas şampiyonluk mücadelesi verecek, gidişat onu gösteriyor.

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      3. Mustafa dedi ki:
        2 Ocak 2017, 18:10

        Göztepe 2 yarıda başarılı olamaz

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      4. Mehmet dedi ki:
        2 Ocak 2017, 18:53

        Kardes unutma dostca cok güzel bir sekilde yenecegiz ve istersen maci beraber izliyek kismetse maca gelecegim bir aksilik olmasa slam

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