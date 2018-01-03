‘EYMS İle Prensipte Anlaştı’ İddiası

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Hırvatistanlı forvet Eduardo Da Silva ile her konuda anlaşma sağladığı ve Hırvat golcünün birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek, resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.

İlk yarıda 22 puan toplayan ve ikinci yarıya çok daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in yanına aradığı golcüyü Hırvatistan’da buldu. Eduardo Da Silva ile prensip anlaşmasına varan yönetimin, golcü futbolcuyla yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hırvatistan’da kariyerine devam etmek isteyen Eduardo Da Silva’nın adı Rijeka ile sıkça anılsa da şuana kadar bir anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Hırvatistan’da kariyerine devam etmek için gerekli şartları bulamayan tecrübeli golcünün Türkiye’de futbol oynamaya sıcak baktığı ve Evkur Yeni Malatyaspor’un teklifine ‘evet’ dediği ileri sürüldü.

GOLCÜ FUTBOLCUNUN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

34 yaşındaki Eduardo Da Silva, Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde dünyaya geldi. 1,77 metre boyundaki santrafor Eduardo, sağ ve sol kanat mevkilerinde de forma giyebiliyor. Hırvat uyruklu Brezilyalı futbolcu, sol ayağını en iyi şekilde kullanabiliyor. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olan Eduardo Da Silva, son olarak Brezilya’da Atlético-PR takımının formasını giydi.

Hırvatistan A Milli ve Hırvatistan U21 Milli takımlarının formalarını da giyen Eduardo Da Silva Clube Atlético Paranaense, Clube de Regatas do Flamengo, GNK Dinamo Zagreb, Arsenal ve Shakhtar Donetsk takımlarının formalarını giydi.

Shakhtar Donetsk takımında 175 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı forvet, 58 gol kaydederken, 17 asist yaptı. İngiliz ekibi Arsenal’de 69 karşılaşmada 22 gol kaydedip, 18 asist yapma başarısını gösteren Eduardo, GNK Dinamo Zagreb ile çıktığı 45 karşılaşmada 37 gol atıp, 10 asist yaptı. Clube de Regatas do Flamengo formasıyla 27 karşılaşmada 10 gol atıp, 4 asist yapan Eduardo Da Silva, Hırvatistan A Milli Takımı’nda 62 karşılaşmada 29 gol atma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Ligi’nde 111 karşılaşmada 39 gol kaydeden ve 15 asist yapan golcü futbolcu, 2 kez gol krallığı yaşadı.

5 kez Ukrayna Şampiyonluğu, 5 kez Ukrayna Kupa Şampiyonluğu, 2 kez Hırvatistan Şampiyonluğu, 2 kez Hırvatistan Kupa Şampiyonluğu yaşayan Eduardo Da Silva Hırvatistan’da yılın oyuncusu seçilmişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi