EYMS İlk Yarıyı 2. Sırada Tamamladı

TFF 1. Lig’de 16 maçlık ilk yarıyı galibiyetle tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasına 30 puanla ikinci sırada girdi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı kırmızılılar, 11’inci haftadan sonra aldığı kötü sonuçların ardından liderliği devretmişti. İlk yarının son haftasında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 5-1 yenerek, hem beş haftalık kötü gidişi durdurdu hem de devre arasına moralli girdi.

BEŞ HAFTA SONRA FARKLI GALİBİYET

Lig’de 11’nci haftada başlayan düşüşü durduramayan Evkur Yeni Malatyaspor, o süreçte 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak sadece 2 puan toplayabildi. Zirvede rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını değerlendiremeyen sarı kırmızılılar, ilk yarının son haftasında konuk olduğu Boluspor’a patladı. Evkur Yeni Malatyaspor, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Boluspor’u Eren Tozlu (3), İrfan Başaran ve Micheal Pereira’nın golleriyle 5-1 yenerek, devre arasına galibiyetle girmeyi başardı.

Ligde beş haftalık aradan sonra galibiyetle tanışan sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısını 30 puanla ikinci sırada tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 16 maçta 25 gol kaydederken, kalesinde ise 16 gol gördü.

İKİNCİ YARI YARIŞ KIZIŞACAK

TFF 1. Lig’de ikinci yarı şampiyonluk yarışı daha da kızışacak.

Liderliği Evkur Yeni Malatyaspor’dan devralan Göztepe, ligin ilk yarısını 31 puanla zirvede tamamladı. Sarı kırmızılılar, 16 haftalık süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un hemen arkasında yer alan Eskişehirspor, 3 puanı silinmesine rağmen ilk yarıda 28 puan topladı ve gol averajıyla üçüncü sıraya yerleşti. Kırmızı siyahlılar, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Ligde sonradan çıkış yakalayan Sivasspor’da, ilk yarının son haftasında sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı ve ilk yarıyı 28 puanda tamamladı. Yiğidolar, ilk yarıda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

İlk yarının son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında dağılan Boluspor ise 26 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Yeni Malatya Gazetesi