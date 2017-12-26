EYMS İlk Yarıyı 22 Puanla Tamamladı

Süper Lig’de tarihinde ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 22 puanda ve 10’uncu sırada tamamladı. Süper ligde ilk yarı Pazartesi akşamı oynanan 3-2 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlanan Osmanlıspor- T.M. Akhisarspor maçıyla tamamlandı. İlk yarıyı Medipol Başakşehir 36 puanla lider olarak bitirirken, önceki hafta EYMS’nin Malatya’da mağlup ettiği Galatasaray 35 puanla ikinci sırada yeraldı.

31 yıllık tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 22 puan topladı. Sarı kırmızılılar, ilk yarının son iki haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1, deplasmanda ise Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Sezonun ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’u 3-1 yenerek, lige 3 puanla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk 4 haftada 4 puan topladı. 4’ncü haftada teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevi bırakmasının ardından takım iki hafta sportif direktör Ali Ravcı’nın yönetiminde sahaya çıktı.

Sarı kırmızılılar, Ali Ravcı idaresinde 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, 7.haftada takımın başına Erol Bulut geçti.

Erol Bulut ilk maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak, ilk teknik direktörlük deneyimine puanla başlamış oldu.

Ligin 8.haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, ligin 9.haftasında sahasında Trabzonspor’u, 10.haftada ise deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0’lık skorlarla yenerek, iyi bir çıkış yakaladı.

Ligde sonraski 5 haftalık bölümde 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen Evkur yeni Malatyaspor, ilk yarının son 2 maçında iyi oyununu aldığı skorlarla süsleyerek, devre arasına 22 puanla girdi.

4 BÜYÜKLERE KARŞI ALDIĞI SONUÇLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

4 büyüklerden sadece Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılılar, Beşiktaş, Galatarasay ve Trabzonspor’u ise sahasında konuk etti.

Ligin 8.haftasında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Trabzonspor’u 1-0, Galatasaray’ı ise 2-1 yenerken, Beşiktaş’la 0-0 berabere kaldı.

21 GOL ATIP, 24 GOL YEDİLER

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin ilk yarısında rakip ağları 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 24 gol görerek, devreye eksi 3 averajla girdi.

Osmanlıspor ağlarına 3, Kardemir Karabükspor ağlarına 4, Göztepe, Kasımpaşa, Bursaspor ve Galatasaray ağlarına 2’şer gol bırakan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor’a 1’er gol attı.

Bursaspor’dan 4, Kasımpaşa, Göztepe ve Fenerbahçe’den 3’er gol yiyen Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında ise gol atma başarısını gösteremedi.

İÇ SAHADA 12, DEPLASMANDA 10 PUAN

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında hanesine yazdırdığı 22 puanın 12’sini iç saha, 10’unu ise deplasmanda aldı.

Sarı kırmızılılar, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sahasında Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir’e yenilirken, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Deplasmanda Gençlerbirliği, Kayserispor ve Kardemir Karabükspor’u mağlup eden sarı kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor’a mağlup oldu.

Süper Ligde İlk Yarı sonundaki puan durumu:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi