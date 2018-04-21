EYMS İstanbul’da Beşiktaş Karşısında

Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında bazı futbolcuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Cuma günkü son antrenmana çıkmadığı ve yönetimin sorunun İstanbul’da çözüleceği yolundaki sözlerinin ardından Cumartesi günü İstanbul’a giden Evkur Yeni Malatyaspor, 22 Nisan Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, TFF 1.Lig’de iki maçını oynadığı Vodafone Park’ta puan arayacak.

Ligin 29.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30.haftasında Pazar günü deplasmanda şampiyonluğun en güçlü adaylarından Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Emre Eyisoy ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Trabzon Bölgesi Süper Lig Hakemi Barış Şimşek ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ 29 HAFTADA 59 PUAN TOPLADI

İstanbul ekibi Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde 29 haftalık bölümde 59 puan topladı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Siyah beyazlılar, ligde 29 haftalık süreçte 17 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, rakip ağları 56 kez havalandırıp, kalesinde 24 gol gördü.

SAHASINDA KAYBETMEDİ

Şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan ve puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, şuana kadar sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray’ın ardından sahasında en çok puan toplayan takım olan Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 3’te beraberlik aldı.

Sahasında 36 puan toplayan siyah beyazlılar, 34 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Beşiktaş son 4 iç saha maçında Fenerbahçe’yi 3-1, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor’u 1-0, Göztepe’yi ise 5-1 mağlup etti.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 38 PUAN TOPLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 29 haftalık bölümde 38 puan toplarken, haftayı onuncu sırada tamamladı.

Sarı kırmızılılar, ligde 29 haftalık süreçte 10 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet alırken, 34 gol atıp, 38 gol yedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 15 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7’de mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. Trabzonspor’a 4-1, Medipol Başakşehir’e ise 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni 4-1 yenerken, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, son 4 deplasman maçında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. Deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, Bursaspor ile 0-0 berabere kalırken, Trabzonspor’a 4-1, Medipol Başakşehir’e ise 1-0 yenildi.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaşmış, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş’ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı takımlar arasında gol atamadığı ve mağlup edemediği tek rakibi Evkur Yeni Malatyaspor.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki son beş maçının sadece birini kazanabildi. Bundan önceki dokuz maçta sadece bir kez yenildi. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı son altı maçın birini kazanabildi.

Beşiktaş, lige o sezon yükselen takımlarla iç sahada oynadığı son 13 maçında yenilmedi ve son yedi karşılaşmayı kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig’de evinde 41 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig’de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş’ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş bu sezon ligde Galatasaray ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri (11). Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini gole en fazla kapatan iki takımdan biri (6, Fenerbahçe ile birlikte).

Evkur Yeni Malatyaspor’un bu sezon ligde deplasmanda berabere kaldığı üç maçta da gol olmadı. Bu, ligdeki en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor. Malatya ekibi aynı zamanda lig genelinde de en fazla maçtan golsüz beraberlikle ayrılan takım (4). İç sahadaki tek golsüz beraberliklerini ilk yarıdaki maçta Beşiktaş’a karşı elde etmişlerdi.

Bu sezon ligde en az gol yiyen takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla kafa golü atan (14) ve Kasımpaşa’nın (10) ardından ceza sahası dışından en fazla gol bulan takım (8, Alanyaspor ile birlikte).

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde attığı son 10 golün yedisi maçların ikinci yarılarında geldi. Beşiktaş ise bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen takım oldu.

Beşiktaş’ın ligde attığı son 28 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi.

Anderson Talisca ligin ikinci yarısında Bafetimbi Gomis’ten sonra (12) en fazla gol atan isim (9)

Evkur Yeni Malatyaspor’un en golcü ismi olan Khalid Boutaib (12), üç maçtır ligde gol atma başarısı gösteremedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi