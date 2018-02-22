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EYMS-Karabük Maçı Yayın Kanalı

EYMS-Karabük Maçı Yayın Kanalı
  • 22.02.2018
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Süper Lig’de 23.hafta heyecanı Galatasaray-Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçıyla başlayıp, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak olan 23.haftada Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 2’den izleyicilerle buluşacak.

Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:

23 Şubat Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)/beIN Sports 2

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Stadı)/beIN Sports 1

24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)/beIN Sports1

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)/beIN Sports 1

25 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı Stadı)/beIN Sports 1

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya Stadyumu)/beIN Sports 2

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova Stadı)/beIN Sports 1

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)/beIN Sports 1

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)/beIN Sports 1.

Yeni Malatya Gazetesi

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