EYMS Kampında Keyifler Yerinde
Süper Lig’de ilk yarıyı 22 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmaları bir hayli keyifli geçiyor.
İlk yarının 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1, 17.haftada ise deplasmanda Kayserispor’u 1-0 yenerek, devre arasına moralli giren sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.
Ligin ilk yarısında 17 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan ve 22 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da Belek’te devam eden kamp çalışmalarında futbolcuların hırs, istek, azimlerinin yanı sıra keyifli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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