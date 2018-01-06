EYMS Kampında Keyifler Yerinde

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 41 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Emniyet Müdürlüğü’nün yakalanan şahıslarla ilgili açıklaması şöyle:...