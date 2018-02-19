EYMS- Karabük Maçı Biletleri Satışta
Süper Ligin 23.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü sahasında ligin dibinde yer alan Kardemir Karabükspor’u konuk edecek.
Ligde 22 haftada 28 puan toplayan ve haftayı 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u yenerek, gelecek haftalar adına kabus görmek istemiyor.
25 Şubat Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Bilet fiyatları şöyle:
Batı alt-50 TL
Batı üst-30 TL
Doğu alt-15 TL
Doğu üst-10 TL
Güney alt-7,5 TL
Güney üst-5 TL
Kuzey alt-7,5 TL
Kuzey üst-5 TL
Misafir-5 TL.
Yeni Malatya Gazetesi
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Biz Fenerbahçeliyiz! Bir sonraki Fenerbahçe maçında tribünleri dolduracağız!
Gelin gelin…
SAYIN GÖREVLİ VE YETKİLİLER;
Yolu olmayan güzel bir stadımız var.vatandaş maça gelmek için dağ komando kursu alıyor,park yapıyorsunuz yolu yok stada girelim düşe kalka sürünerek gidiyoruz,söylemek istediğim giriş kapılarından turnikelerden çift geçmek ben buna şahit oldum zaten içer dede belli değil mi her kapıya 5-6 şar görevli var herkes kendi sevdasında geçeni görmüyorlar girdikten sonra üst araması yapıyorlar.zaten içer dede belli merdivenlere oturmak,ayak da durmak bu dijital ortamda herkesin yeri belli bir görevli çıkıp da demiyor git yerine otur ama (yeri yok ki)çıkar dışarı hem içerideki rahat eder hemde ceza gelmez,lütfen duyarlı olalım sayın yetkililer…
Arkadaşlar ev sahibi takimin en ucuz bileti misafir takim bilet fiyatı olarak belirleniyor. Yani misafir takim yüksek olursa bizlerde yüksek fiyata izleriz. Daha mühim bir olay var aslında. Şehrimizdeki fener sevdalıları sırf feneri izlemek için bu maça gelmiyorlar. Yazıklar olsun malatyaspor olmazsa feneri değil menemensporu bile izleyemezsiniz. Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün. Karabük maçını alırsak rahat bir nefes alacağız. Böylesine önemli bir maçı daha fazla seyirciyle oynayıp ilerideki maçlara rahat çıkalım. Bu maça gitmeyeceğim ceza yerim demek bir malatyaliya yakışmaz.
Misafir tribün biletleri çok ucuz,Bursada 26 tl idi.
Cezalı olduğumuz için biz üç 5 arkadaş gelemeyecez. Şimdiden başarılar dilerim.
En az 3 gol atmamız lazım. Galibiyet şart
Her.macin.billetleri.10.ve.5.tl.olsun.stad.dolsun
zaten öyle hocam. İlk defa mı maça geliyorsunuz 😀