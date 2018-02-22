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Malatya Haber -

EYMS Karabük Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

EYMS Karabük Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
  • 22.02.2018
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Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Kardemir Karabükspor’u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

22 haftalık süreçte 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 23.haftasında Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, ligin son sırasında bulunan rakibini yenerek, alt sıralarla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren İssiar Dia’nın yanı sıra kart cezalıları Sadık Çiftpınar ile İssam Chebake Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Erol Bulut’un defansta Mina-Doria ikilisine görev vermesi bekleniyor. Kasımpaşa maçı hazırlıkları öncesi sakatlanan ve İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyen, Bursaspor karşılaşmasında ise son 4 dakika görev alan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in Kardemir Karabükspor maçında ilk 11’de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılılar, iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 4 kez galip gelirken, 4 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı.

Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştıktan sonra zorlu bir fikstüre girecek olan sarı kırmızılılar, ligin 24.haftasında Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Evkur Yeni Malatyaspor, 25.haftada Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra 26.haftada deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. yavuz hoca dedi ki:
    23 Şubat 2018, 00:18

    Doğru Söylüyorsun Hemşerim Aydın Gökalp ayrıca ben Sorgun’a sürekli gidiyorum Kaplıcaya.

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  2. Mehmet polat dedi ki:
    22 Şubat 2018, 22:59

    Gol yollarında etkili olursak kazanmamamiz için bir neden yok. Defansta iyiyiz. Umarım takım Sadik’i aramaz.Bu maçı alacağız başka yolu yok Malatya..

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  3. yucel dedi ki:
    22 Şubat 2018, 22:40

    sezonun en krıtık macı bence buç cıddıye almalıyız rehavete kapılmadan 3 puan hesabını en cıddı sekılde dusunup mucadele etmelıyız.

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  4. Aydın Gökalp dedi ki:
    22 Şubat 2018, 20:46

    Mutlaka bir şekilde galip gelmeliyiz ciddiyeti elden bırakmadan 90 dakika mücadele etmeliyiz haydi kaplan sen yaparsın..Aydın GÖKALP Yozgat Sorgun ilçesinden bir Malatyalı..

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    1. yucel dedi ki:
      22 Şubat 2018, 22:41

      sezonun en cıddı macı olarak gorerek mucadele etmelı

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