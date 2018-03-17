EYMS Karadeniz’den Puanla Dönmek İstiyor

Süper Lig’de 25 haftada 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda 39 puanlı Trabzonspor’a konuk oluyor.

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Trabzonspor ile 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibini yenerek, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek, Trabzonspor ise evinde kazanıp, çıkış yakalamak istiyor. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor, Okay Yokuşlu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR’UN 10, EVKUR YENİ MALATYASPOR’UN 9 GALİBİYETİ VAR

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı.

Ligde şuana kadar 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 5 karşılaşmada 2 kez galip gelirken, toplamda 8 puan kazanabildi.

Trabzonspor, sahasında şuana kadar 20 puan toplayabildi. İç sahada çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet alan bordo mavililer 20 gol attı, 20 gol yedi. Evkur Yeni Malatyaspor, ligde şuana kadar deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5’te mağlubiyet aldı.

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Trabzonspor evinde dört maçtır kazanamıyor. 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, en son geçen sezonun son beş iç saha maçında daha uzun süreli kazanamama serisi yaşamışlardı. Evinde üç maçtır gol atamayan Trabzonspor, daha önce Nisan-Ağustos 2002’de arka arkaya dört ya da daha fazla iç saha maçında rakip fileleri havalandıramamıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor son beş lig maçının sadece birinde mağlup oldu. 4 maçta 2 galibiyet, 2’de beraberlik alan sarı kırmızılılar, son maçta sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 yenildi. Evkur Yeni Malatyaspor ligdeki son altı deplasman maçının sadece birini kaybederken; 2 galibiyet, 3’te beraberlik aldı. Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ikinci yarısında deplasman maçlarında kalesinde en az gol gören takım olarak dikkat çekiyor. Evkur Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte kalesini en fazla maçta gole kapatan üç takımdan biri olmayı da başardı.

MAÇI BEIN SPORTS 2 YAYINLIYOR

Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor ile çıkış arayan Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen yönetecek. Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 2’den izleyicilerle buluşacak.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com