EYMS-Kasımpaşa Maçına Antalya’dan Hakem!
Süper Ligin 21.haftasında Cuma akşamı Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasını Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 21.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasında Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Baki Tuncay Akkın ile Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmada Kocaeli Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Alper Çetin ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Süper Ligin 21.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:
Cuma
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
Cumartesi
13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım
Pazar
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek
Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
Hakem Antalyaspor’u düşünecekse daha az puanı olan Kasımpaşa’yı kurban eder.
Yapilacak.tek.sey.stadi.doldurmak.maci.kazaniriz
Hakem bahane bulmamak gerek önce takım nasıl.oynuyor buna bakmak lazım. Hekemler aldıkları maaşa bakarlar. Kim şampiyon olmuş kim düşmüş kim o:u takımı kim batı diye bakmazlar. O iş tff nin oyunları ve klüp içi politikayla alakalıdır. HAKEMLER EMİR KULU
İlk golu bulursak kasimpasayi yeneriz ama ilk gol biz yersek sikinti olur.Kontra alaklarina dikkat edersek inşallah yeneceğiz.çok hizli kontratağa cikiyorlar buna önlem alirsak tamamdir.kaptirilan toplarda profesyonelce faul yapmak gerekir.
Antalyayı ligde bırakmak için her türlü bizans oyunu oynanıyor malesef. Bu hakem de cüney bey’i örnek almaz umarım. Biz oyunumuzu rakibe kabul ettirirsek gerisi hikaye.
Kendi oyununu , oynayıp hakemide yenecek Kasımpaşa yi da yenecek sin başka yolu yok
Geçen hafta antalyayı kurtarmak adına Malatyaspor perişan ve tarumar edildi bu hafta Antalya bölgesi hakemi yine Malatya maçında bu hiç tesadüf değil bu maçın iyi takip edilmesi lazım yoksa sıkıntı büyük!!!
Doğu ve Malatya düşmanına görev vermemişler.
Antalya bölgesi hakemi maçımıza verilmesi manidar allah kolaylık versin maçtan önce tepki verilmez ise maçtaki sonra ağlamaya gerek yok