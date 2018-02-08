EYMS-Kasımpaşa Maçına Antalya’dan Hakem!

Süper Ligin 21.haftasında Cuma akşamı Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasını Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 21.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasında Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Baki Tuncay Akkın ile Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmada Kocaeli Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Alper Çetin ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Süper Ligin 21.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:

Cuma

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Cumartesi

13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

Pazar

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com