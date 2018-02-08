Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

EYMS-Kasımpaşa Maçına Antalya’dan Hakem!

EYMS-Kasımpaşa Maçına Antalya’dan Hakem!
  • 08.02.2018
  • 9

 Süper Ligin 21.haftasında Cuma akşamı Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasını Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 21.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre,  Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasında Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Baki Tuncay Akkın ile Antalya Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmada Kocaeli Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Alper Çetin ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Süper Ligin 21.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:

Cuma

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Cumartesi

13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

Pazar

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar
  1. Mehmet dedi ki:
    9 Şubat 2018, 08:04

    Hakem Antalyaspor’u düşünecekse daha az puanı olan Kasımpaşa’yı kurban eder.

    Cevapla
  2. 44malatya dedi ki:
    9 Şubat 2018, 00:46

    Yapilacak.tek.sey.stadi.doldurmak.maci.kazaniriz

    Cevapla
  3. Mehmet Demirhan dedi ki:
    8 Şubat 2018, 21:33

    Hakem bahane bulmamak gerek önce takım nasıl.oynuyor buna bakmak lazım. Hekemler aldıkları maaşa bakarlar. Kim şampiyon olmuş kim düşmüş kim o:u takımı kim batı diye bakmazlar. O iş tff nin oyunları ve klüp içi politikayla alakalıdır. HAKEMLER EMİR KULU

    Cevapla
  4. Ferid dedi ki:
    8 Şubat 2018, 20:16

    İlk golu bulursak kasimpasayi yeneriz ama ilk gol biz yersek sikinti olur.Kontra alaklarina dikkat edersek inşallah yeneceğiz.çok hizli kontratağa cikiyorlar buna önlem alirsak tamamdir.kaptirilan toplarda profesyonelce faul yapmak gerekir.

    Cevapla
  5. Başefendi dedi ki:
    8 Şubat 2018, 20:12

    Antalyayı ligde bırakmak için her türlü bizans oyunu oynanıyor malesef. Bu hakem de cüney bey’i örnek almaz umarım. Biz oyunumuzu rakibe kabul ettirirsek gerisi hikaye.

    Cevapla
  6. Metin dedi ki:
    8 Şubat 2018, 19:12

    Kendi oyununu , oynayıp hakemide yenecek Kasımpaşa yi da yenecek sin başka yolu yok

    Cevapla
  7. Şevko dedi ki:
    8 Şubat 2018, 16:40

    Geçen hafta antalyayı kurtarmak adına Malatyaspor perişan ve tarumar edildi bu hafta Antalya bölgesi hakemi yine Malatya maçında bu hiç tesadüf değil bu maçın iyi takip edilmesi lazım yoksa sıkıntı büyük!!!

    Cevapla
  8. Nihat TUNÇ dedi ki:
    8 Şubat 2018, 15:16

    Doğu ve Malatya düşmanına görev vermemişler.

    Cevapla
  9. Bülent Yaşar dedi ki:
    8 Şubat 2018, 14:35

    Antalya bölgesi hakemi maçımıza verilmesi manidar allah kolaylık versin maçtan önce tepki verilmez ise maçtaki sonra ağlamaya gerek yok

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."