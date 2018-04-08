EYMS Kaybettiği 5 Maçta Gol Atamadı
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de kaybettiği 5 karşılaşmada gol atamazken, toplamda 9 karşılaşmada rakip ağları havalandıramadı.
Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de geride kalan 28 haftada 37 puan toplarken, rakip ağları 33 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.
Ligde 28 haftalık bölümde 11 kez mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, kaybettiği 5 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir’e sahasında 2-0, deplasmanda 1-0, Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 1-0, Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 2-0, Fenerbahçe’ye sahasında 2-0 kaybetti.
Evkur Yeni Malatyaspor, gol atma başarısı gösteremediği 4 karşılaşmada; Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor ve Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan maçta M.Başakşehir’in EYMS’ye attığı gol
Bütün takımlar can havliyle saldırıyor düsecek denilen takımlar bes tane gol atyor kötü durumda degiliz bir galibiyet bizi ligde tutacak alanyayı yenmekten baska care yok ikili averajda konya gencler osmanlı hepsinden iyiyz insallah is oraya kalmaz haftaya alanyayı yenip isi bitiririz