EYMS Konya Hazırlıklarını Sürdürdü
Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle ilk çalışmada yer almayan teknik direktör Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki çalışmaya katıldı.
Takımda hafif sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Adem Büyük antrenmana katılırken, sol bek oyuncusu Aly Cissokho ise salonda çalıştı.
Süper Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ederek, puanını 31’e çıkarak ve haftayı 9’ncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında Pazar günü 16.00’da deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak.
Süper Lig’de geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası 11 Mart’ta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Yeni Malatya Gazetesi