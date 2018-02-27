EYMS Konya Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig’de 23.haftayı 3 puanla tamamlayarak, 31 puanla 9’ncu sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ederek, haftayı kazançlı tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında Pazar günü 16.00’da deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, Kardemir Karabükspor maçı sonrası bir günlük iznin ardından Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Erol Bulut’un yer almadığı antrenmanı yardımcı antrenör Turgay Karslı idare etti.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alan Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Doria, Khalid Boutaib, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Aly Cisshokho ile sakatlığı bulunan İssiar Dia takımdan ayrı koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ayağına darbe alan forvet oyuncusu Adem Büyük çalışmaya katılmadı. Tecrübeli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Kardemir Karabükspor maçında yedekte yer alan futbolcular ise istasyon çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman sahasına giren Berk Yıldız’ın köpeği Panço neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Sevimli köpek, kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun kalırken, uzun süre idman sahasını terk etmedi. Görevliler tarafından idman sahasının dışına alınan Panço, idmanı tel örgülerin arkasından izledi.

Malatya Doğanşehirliler Derneği Başkanı Dilaver Gür, Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara hem moral desteği verdi hem de tatlı ikramında bulundu.

Gür, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, “Bu yaptıkları mücadeleyi pekiştirmek adına küçükte olsa tatlı ikramında bulunmak istedik. Ayaklarına sağlık, güzel bir galibiyet oldu” dedi.

Takımın ikinci kaptanı sadık Çiftpınar ise “Bu tür ziyaretler bizi çok mutlu ediyor. Bütün şehrin arkamızda olduğunu hissediyoruz. Doğanşehirliler Derneğine ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün takım arkadaşlarım, teknik heyetimiz ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği olduğu sürece inşallah sırtımız yere gelmeyecek. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İnşallah Konya’dan da güzel bir galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi