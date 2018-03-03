EYMS Konya’dan Puan Çıkarmak İstiyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. EYMS, Konya deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ordu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Uygar Bebek ile İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4’üncü hakemi Kayseri Bölgesi A klasman hakemlerinden Abdulkadir Bitigen. Mücadele beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı-siyahlı ekip, son 8 lig maçında 9 gol atarken, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Yeni Malatyaspor, söz konusu dönemdeki 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

Sarı-siyahlı takımda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Issam Chebake’nin cezası sona erdi. Faslı futbolcu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da üçer sarı kartı bulunan Arturo Mina ile Emanuel Dening, Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düşecek.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ..

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Atiker Konyaspor, sahasında kazanıp tehlike bölgesinde nefes almak, Evkur Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek, alt sıralara bakmamak istiyor. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 23 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak haftayı 31 puanla 9’ncu sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, 31 puanın 19’unu iç, 12’sini ise dış sahada aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 23 haftalık bölümde 11 deplasman maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada Kardemir Karabükspor’u 4-2, Gençlerbirliği ve Kayserispor’u ise 1-0’lık skorlarla mağlup etti.

Atiker Konyaspor ise 23 haftalık bölümde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet alırken, 21 puan topladı. Yeşil beyazlılar, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor’dan sonra küme düşme hattında yer alan üçüncü takım durumunda bulunuyor.

Atiker Konyaspor, ligde topladığı 21 puanın 17’sini iç sahada aldı. Yeşil beyazlılar, sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı.

MAÇ İÇİN İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez bu sezon karşı karşıya gelirken; ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Bu sezon ligde Atiker Konyaspor, 5 kez galip gelirken, Kardemir Karabükspor’dan sonra en az galibiyet alan takım oldu. Kardemir Karabükspor’un 3 galibiyeti bulunuyor.

Atiker Konyaspor’un ligde aldığı beş galibiyetin dördü iç sahada geldi. Yeşil beyazlılar, bu sezon gol yemediği dört karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, 4 galibiyet, 3’te beraberlik alarak, iyi bir çıkış yakaladı.

Deplasmanda oynadığı son altı maçın sadece ikisinde gol atabilen Evkur Yeni Malatyaspor, bu süreçte dört karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin ilk 23 haftasında Khalid Boutaib’den daha fazla hava topu kazanan forvet oyuncusu yok. Faslı golcü 90 hava topu kazanarak, bu anlamda iyi bir istatistik yakaladı.

4 OTOBÜS TARAFTAR GİTTİ

Bu arada, Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlemek üzere bir grup taraftar da, Cumartesi’ni Pazar’a bağlayan gece yarısından sonra Konya’ya hareket etti.

Eski Belediye Meydanı’nda toplanan taraftarları taşıyan 4 otobüs, 02.00 sıralarında Konya’ya gitmek üzere yola çıktı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- AA