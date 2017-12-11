EYMS Kupa Rövanşına Hazırlanıyor

Süper Ligin 15.haftasında sahasında Göztepe’ye 3-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor.

Süper Lig’de galibiyet hasreti 5 maça yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında 13 Aralık Çarşamba günü 17.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Osmanlıspor Futbol Kulübü’yle karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında ise deplasmanda Osmanlıspor Futbol Kulübü’ne 3-1 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, alacağı bir galibiyetle birlikte çıkışa geçmek istiyor. Kupa maçıyla birlikte 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı kırmızılılar, sahasında Çarşamba günü Osmanlıspor ile rövanş maçı oynadıktan sonra, Pazar günü Süper Ligin 16.hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Ligin 15.haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe’ye 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, Çarşamba günü Osmanlıspor Futbol Kulübü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan İssiar Dia’nın yanı sıra tedavileri devam eden Adem Büyük ile Mustafa Batuhan Altıntaş, Osmanlıspor ile oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Göztepe karşılaşmasında topun kafasına çarpması sonucu kısa bir süre hafıza kaybı ve baş dönmesi yaşayan İssam Chebake’nin de önemli bir sorununun olmadığı kaydedildi.

İLK MAÇI OSMANLISPOR 3-1 KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Osmanlıspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 28 Kasım’da Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Barış Şimşek’in yönettiği karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazandı. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 28.dakikada Souleymane Doukara, 74.dakikada Adrien Regattin ve 88.dakikada Hasan Kılıç kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor’un tek sayısı ise 57.dakikada Fernando Emanuel Dening’ten geldi.

İKİ TAKIMIN ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMASI

Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor Futbol Kulübü, 13 Aralık Çarşamba günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşmasıyla birlikte üçüncü kez karşı karşıya gelmiş olacak.

İki ekip, ilk olarak Süper Ligin birinci haftasında Malatya’da karşı karşıya geldi. Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib (2) ve Nacer Barazite’nin golleriyle 3-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Ankara’da oynanan karşılaşmayı ise Osmanlıspor Futbol Kulübü 3-1 kazandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi