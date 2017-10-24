EYMS Kupada 5. Tur İçin Sahaya Çıkıyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ofspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Ligin 9.haftasında sahasında Trabzonspor’u 1-0 yenerek, moral depolayan sarı kırmızılılar, yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda Karadeniz ekibi Ofspor’a konuk olacak. Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma 13.00’da başlayacak ve a spordan naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler kupa maçına çevrildi. 3.Tur’da Bursa ekibi İnegölspor’u 2-0 yenerek, adını 4.Tur’a yazdıran sarı kırmızılılar, 4.Tur’da deplasmanda Ofspor karşısında tur arıyor.

“KUPA MAÇI SONRASI TAKIM ANKARA’YA GİDECEK”

Malatya ekibi, bugün oynayacağı kupa maçının ardından Süper Ligin 10.haftasında Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya geçecek. Sarı kırmızılılarda, ameliyat olan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile fizyoterapist eşliğinde çalışan Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Ofspor ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.

Takımın teknik patronu Erol Bulut’un Ofspor karşılaşmasında rotasyona giderek, takımda fazla forma şansı bulamayan oyunculara ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar, kupa maçı sonrası zorlu karşılaşmaya hazırlanacak.

Bulut, “Ofspor maçında kesinlikle rotasyon yapacağız. Çünkü bu maçtan hemen sonra Cumartesi günü Gençlerbirliği maçımız var. Orada hazır ve dinç bir şekilde çıkmamız lazım. Onlarda bu ligin tecrübeli iyi ekiplerinden, hızlı kontra ataklara çıkabilen oyuncularından kurulu takımı o yüzden rotasyon gerekiyor. Elimizdeki şuana kadar oynamayan futbolcuları bu maçta daha net bir şekilde görmüş olacağız. Kupa maçından sonra da Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

KUPADA EN GOLCÜ FERNANDO EMANUEL DENİNG

Evkur Yeni Malatyaspor kupaya 3. Tur’da dahil oldu. Bursa ekibi İnegölspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Fernando Emanuel Dening’in kaydettiği gollerle rakibini 2-0 yendi ve 4. Tur’a adını yazdırdı.

Türkiye Kupası’na 2. Tur’da katılan Ofspor, 2. Tur maçında sahasında Yomraspor’u 2-1 yenerek, bir üst tura yükseldi. 3. Tur’da Kastamonuspor 1966’ya konuk olan Trabzon ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazanarak, 4. Tur’a yükseldi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da şuana kadar bir kupa maçı oynanırken, İnegölspor’a 2 gol atan Fernando Emanuel Dening, en golcü oyuncu durumunda bulunuyor.

Ofspor’da ise Sergen İlhan, Canberk Özçakır ve Talha Aydemir attıkları birer golle dikkat çekiyor.

KARŞILAŞMAYI SERKAN ÇINAR YÖNETECEK

Ofspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur karşılaşmasını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Çınar yönetecek.

Serkan Çınar’ın yardımcılıklarını Eskişehir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İsmail Şencan ile İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut yapacak.

Kupa maçında İstanbul Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Mert Güzenge ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi