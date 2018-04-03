EYMS M.Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Süper Ligin 28.haftasında Cuma akşamı saat 20.00’de deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligin 27.haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 yenerek, puanını 37’ye çıkaran sarı kırmızılılar, ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan forvet oyuncusu Khalid Boutaib ile orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike takımdan ayrı salonda çalıştı.
Düz koşu ve ısınma hareketiyle başlayan antrenmanda kaleciler takımdan ayrı kaleci antrenörü Murat İsmet Erdeğer nezaretinde çalışırken, futbolcular ise Yunanlı kondisyoner Pantalis Pantelopoulos nezaretinde kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı.
Antrenman esnasında futbolcuların bir hayli keyifli oldukları dikkatlerden kaçmazken, teknik direktör Erol Bulut’un futbolcularıyla yakından ilgilendiği görüldü.
Yeni Malatya Gazetesi