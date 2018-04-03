EYMS M.Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından üç ayların başlaması ile birlikte ilçe genelinde bulunan ibadethanelerin temizliğinin yapılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Eskimalatya’da bulunan ve Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa...