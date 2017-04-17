EYMS Maç Saatini Bekliyor

Bu sezon takımları şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Malatyalılar, nefesini tutup yarınki Eskişehirspor maçını beklemeye başladı.

16 Nisan Referandumu’ndan dolayı 18 Nisan Salı gününe alınan Evkur Yeni Malatyaspor – Eskişehirspor müsabakası TFF 1. Lig’de 28. haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkarken, Malatyalılar için bu maçın farklı anlamları da olacak.

Lider olan takımlarından tam 88 gün boyunca uzak kalan Malatyalı futbolseverler, İnönü Stadı’nın zeminin düzelmesiyle 9 hafta sonra ilk kez bir iç saha maçını Malatya’da izleyecek. Karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, 10 bin 500 kişilik stadı tamamen dolduracak. Misafir takım Eskişehirspor taraftarları ise kendilerine ayrılan yaklaşık 750 kişilik bölümde müsabakayı takip edecek.

Azubuike’nin yokluğu can sıkıyor

Karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden 8 gün boyunca kendi tesislerinde devam eden Evkur Yeni Malatyaspor’da sakat oyuncular tamamen düzelirken, Azubuike’nin yokluğu ise can sıkıyor. Sarı kart cezalısı Azubuike’nin yokluğunda Murat Yıldırım’a şans vermesi beklenen İrfan Buz’un savunmada ise Sadık Çiftpınar’a şans vereceği belirtildi.

İrfan Buz taraftara güveniyor

Ayite’nin sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle 18 kişilik kadroda olacağı öğrenilirken, Amutu ve Ahmet Aras da yedekler arasında hamle gücü olarak yerini alacak. İlk 11’de fazla bir değişikliğe gitmeyecek İrfan Buz’un en büyük kozu ise taraftarlar olacak.

iha